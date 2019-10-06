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Воскресенье, 06.10.2019
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
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Руни побывал на бое Головкин - Деревянченко и дал совет Геннадию (Видео)

Руни побывал на бое Головкин - Деревянченко и дал совет Геннадию (Видео)
12:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уэйн Руни побывал на бое Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни посетил боксёрский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

«Это был отличный и очень равный бой. Победа могла достаться любому. Лично я получил удовольствие. Я не думал, что всё закончится так. Конечно, Головкин потихоньку стареет, но всё равно невероятно, как он держался в этом бою.

Какой совет я бы дал Головкину, чтобы помочь ему победить в следующем бою? Просто выспаться. А если серьезно, то я не могу давать ему советы. Уверен, он сам знает, что надо делать», — заявил Руни в эфире SecondsOut.

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Головкин одержал победу над Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.

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Все по теме:

IBF, Бокс, Геннадий Головкин, Уэйн Руни, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко, Головкин – Деревянченко.
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