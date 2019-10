Руни побывал на бое Головкин - Деревянченко и дал совет Геннадию (Видео)

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни посетил боксёрский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

«Это был отличный и очень равный бой. Победа могла достаться любому. Лично я получил удовольствие. Я не думал, что всё закончится так. Конечно, Головкин потихоньку стареет, но всё равно невероятно, как он держался в этом бою.

Какой совет я бы дал Головкину, чтобы помочь ему победить в следующем бою? Просто выспаться. А если серьезно, то я не могу давать ему советы. Уверен, он сам знает, что надо делать», — заявил Руни в эфире SecondsOut.

Boxing fan @WayneRooney is ringside at MSG, admiring a great start to this fight pic.twitter.com/27JbjK3rLB

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 6, 2019