Пятов: Ждем заполненные трибуны в Харькове и Киеве

Новости спорта:Вратарь ожидает хорошей поддержки в ближайших матчах.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассчитывает, что фаны поддержат команду в двух последних домашних матчах отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

По итогам этих встреч команда может выйти на Евро-2020.

«Ждем заполненные трибуны в Харькове и Киеве. Поверьте, для того, чтобы на наши игры ходили как можно больше зрителей, мы очень стараемся. Мы дорожим нашими фанами, многие из которых сопровождают нас по всей Европе. Спасибо им за это. Вы не представляете, как приятно было играть в Литве, ощущая, что выступаешь дома».

«Полные трибуны в поединках с Литвой и Португалией добавят нам эмоций и адреналина», - сказал Пятов.

С Литвой Украина сыграет 11-го октября, а с Португалией - 14-го.