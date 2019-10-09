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Месси: Появился VAR, но разногласия остаются

Месси: Появился VAR, но разногласия остаются
17:30 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Месси не до конца доволен использованием системы VAR.

Форвард Барселоны Лионель Месси прокомментировал внедрение системы VAR в мировой футбол.

«Мне нравится VAR, я поддерживаю это нововведение. Но с ним все равно много неясных моментов, систему используют не лучшим образом. Об игре может быть много разных точек зрения. Появился VAR, но разногласия остаются. VAR нужен для того, чтобы развеять все сомнения, но пока этого нет.»

К слову, недавно Лионель Месси вспомнил свой лучший гол в карьере. Примечательно, что аргентинец забил его в финале Лиги чемпионов против команды Криштиану Роналду.

Напомним, Месси рассказал о своих отношениях с Гризманном. Аргентинец уверен, что экс-игрок Атлетико сможет адаптироваться к игре Барселоны.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Примера, Новости футбола.
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