Месси пролил свет на отношения с Гризманном

Новости спорта:Лионель Месси уверен, что Антуан Гризманн адаптируется в Барселоне.

Капитан Барселоны Лионель Месси опроверг все слухи про сложные взаимоотношения с форвардом Блаугранас Антуаном Гризманном.

Аргентинец рассказал, что всегда поддерживал переход французского нападающего в Барселону, начиная еще с прошлого года, когда появились первые слухи о громком трансфере. Месси подчеркнул, что у него никогда не было проблем ни с Гризманном, ни с его окружением.

Кроме того Лионель уверен, что Антуан сможет адаптироваться в каталонском суперклубе, ведь он - качественный и умный футболист.

"Перейти в такую команду, как Барселона, всегда нелегко. Гризманн, например, до этого играл в другой футбол, но мы не сомневаемся, что он сможет адаптироваться. Он очень качественный и умный футболист", - рассказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, трансферная сага с переходом Гризманна завершилась этим летом.