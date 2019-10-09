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Среда, 09.10.2019
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Месси пролил свет на отношения с Гризманном

Месси пролил свет на отношения с Гризманном
14:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Лионель Месси уверен, что Антуан Гризманн адаптируется в Барселоне.

Капитан Барселоны Лионель Месси опроверг все слухи про сложные взаимоотношения с форвардом Блаугранас Антуаном Гризманном.

Аргентинец рассказал, что всегда поддерживал переход французского нападающего в Барселону, начиная еще с прошлого года, когда появились первые слухи о громком трансфере. Месси подчеркнул, что у него никогда не было проблем ни с Гризманном, ни с его окружением.

Кроме того Лионель уверен, что Антуан сможет адаптироваться в каталонском суперклубе, ведь он - качественный и умный футболист.

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"Перейти в такую команду, как Барселона, всегда нелегко. Гризманн, например, до этого играл в другой футбол, но мы не сомневаемся, что он сможет адаптироваться. Он очень качественный и умный футболист", - рассказал Месси в  интервью Mundo Deportivo.

Напомним, трансферная сага с переходом Гризманна завершилась этим летом.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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