Вукоевич рассказал об изъянах Шахтера

Новости спорта:Помочь Горнякам может фактор Дарио Срны.

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Хорватии Огнен Вукоевич поделился мнением насчет предстоящего матча группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и загребским Динамо.

Экс-игрок киевлян проанализировал сильные и слабые стороны Шахтера, отметив, что защитники Горняков по своему уровню уступают атакующим футболистам.

«Уверен, правый защитник и центральные защитники Шахтера не соответствуют уровню остальной команды. Оборона у Горняков ниже уровнем, чем атака. Считаю, что Ольмо, Оршич и Петкович доставят немало проблем защитникам Шахтера, а если Динамо будет смело играть в атаке, то обязательно забьет в Харькове, 100%», — рассказал Вукоевич в интервью sportske.jutarnji.hr.

«Игрокам Динамо необходимо остановить бразильцев в атаке, тогда мы будем ближе к положительному результату. Верю в Динамо. Шахтеру может сильно помочь фактор Дарио Срны. Он работает ассистентом главного тренера Горняков и знает Динамо прекрасно. Срна изучит игру хорватов, Шахтер хорошо подготовится к матчу».

Шахтер и Динамо (Загреб) сыграют в первом матче между собой в Харькове 22 октября. По итогам двух туров у обеих команд по три очка в активе, но у хорватов лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Вукоевич сейчас тренирует сборную Хорватии (U-20). В составе киевского Динамо Огнен играл с 2008 по 2015 год — за это время он провел 217 матчей за бело-синих и забил 16 голов.