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Гаттузо не захотел возглавить Сампдорию

Гаттузо не захотел возглавить Сампдорию
19:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Аутсайдер Серии А продолжает поиски нового тренера.

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отказался от предложения возглавить Сампдорию, сообщает Sky Sport Italia. Такое решение наставник принял после встречи с президентом генуэзцев Массимо Ферреро.

После отказа Гаттузо Сампдория рассматривает Джани де Биази и Джузепе Якини на пост главного тренера команды. Также клуб раздумывает над приглашением Клаудио Раньери.

Вчера Сампдория уволила Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера команды. Генуэзцы проиграли шесть раз в семи стартовых турах при одной победе.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может возглавить Лацио или один из российских клубов. Также кандидатуру Дженнаро рассматривал Милан, но россонери пригласили Стефано Пиоли.

Милан объявил о назначении нового главного тренера

По итогам прошлого сезона Гаттузо ушел из Милана — россонери под его руководством не вышли в Лигу чемпионов, что и повлекло за собой последующую смену главного тренера.

Сампдория занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда проведет 20 октября против Ромы.

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ФК Милан, Серия А, ФК Сампдория, Дженнаро Гаттузо.
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