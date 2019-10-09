Гаттузо не захотел возглавить Сампдорию

Новости спорта:Аутсайдер Серии А продолжает поиски нового тренера.

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отказался от предложения возглавить Сампдорию, сообщает Sky Sport Italia. Такое решение наставник принял после встречи с президентом генуэзцев Массимо Ферреро.

После отказа Гаттузо Сампдория рассматривает Джани де Биази и Джузепе Якини на пост главного тренера команды. Также клуб раздумывает над приглашением Клаудио Раньери.

Вчера Сампдория уволила Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера команды. Генуэзцы проиграли шесть раз в семи стартовых турах при одной победе.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может возглавить Лацио или один из российских клубов. Также кандидатуру Дженнаро рассматривал Милан, но россонери пригласили Стефано Пиоли.

По итогам прошлого сезона Гаттузо ушел из Милана — россонери под его руководством не вышли в Лигу чемпионов, что и повлекло за собой последующую смену главного тренера.

Сампдория занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда проведет 20 октября против Ромы.