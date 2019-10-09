Мюллер намекнул на уход из Баварии

Новости спорта:Нападающему Баварии не нравится его нынешняя роль в клубе.

Форвард Баварии Томас Мюллер признался, что подумает над уходом из клуба, если и дальше будет оставаться в запасе.

"Устраивает ли меня нынешняя роль в клубе? Абсолютно нет. Я ощущаю себя отлично готовым и голодным к успехам – с клубом и на личном уровне. Я твердо уверен, что могу помочь клубу на футбольном поле", — заявил Мюллер kicker.

В последних пяти матчах Томас все время оставался вне основы.

"Тренеру приходится принимать сложные решения перед каждым матчем. Однако в последних пяти играх был тренд, который не делает меня счастливым. Если тренер видит меня запасным, я должен обдумать свою ситуацию. Я слишком амбициозен для этого", — добавил Мюллер.

"Пресса в последние дни очень интенсивно спекулирует на этой теме. Я в этом принимать участия не буду. Сейчас важно сконцентрироваться на футболе, чтобы добиться успеха с Баварией в ближайшие недели. Я не сдамся в борьбе за место в основе и буду делать все возможное на тренировках и в играх. Больше мне нечего добавить".

Томас Мюллер в нынешней кампании наиграл 287 минут в семи играх Бундеслиги и отметился четырьмя ассистами.