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Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй

Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй
20:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Голкипер травмировался в матче первого тура АПЛ.

Вратарь Ливерпуля Алиссон близок к возвращению в строй после восстановления от травмы икроножной мышцы, передает ESPN. Не исключено, что бразильский голкипер сможет сыграть против Манчестер Юнайтед в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

Алиссон получил травму в игре 1-го тура чемпионата Англии против Норвича (4:1) — его заменили еще в первом тайме. Сейчас ворота Ливерпуля защищает Адриан.

27-летний Алиссон перешел в Ливерпуль в 2018 году из Ромы — трансфер бразильского вратаря обошелся Красным в 72,5 миллиона евро.

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Ливерпуль выиграл все восемь стартовых матчей в АПЛ, благодаря чему лидирует в чемпионате, опережая Манчестер Сити на восемь очков. С Манчестер Юнайтед Красные сыграют 20 октября.

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Сборная Бразилии, Травма, ФК Ливерпуль, АПЛ, Алиссон.
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