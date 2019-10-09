Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй

Новости спорта:Голкипер травмировался в матче первого тура АПЛ.

Вратарь Ливерпуля Алиссон близок к возвращению в строй после восстановления от травмы икроножной мышцы, передает ESPN. Не исключено, что бразильский голкипер сможет сыграть против Манчестер Юнайтед в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

Алиссон получил травму в игре 1-го тура чемпионата Англии против Норвича (4:1) — его заменили еще в первом тайме. Сейчас ворота Ливерпуля защищает Адриан.

27-летний Алиссон перешел в Ливерпуль в 2018 году из Ромы — трансфер бразильского вратаря обошелся Красным в 72,5 миллиона евро.

Ливерпуль выиграл все восемь стартовых матчей в АПЛ, благодаря чему лидирует в чемпионате, опережая Манчестер Сити на восемь очков. С Манчестер Юнайтед Красные сыграют 20 октября.