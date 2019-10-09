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Неймар: Все знают, что хотел покинуть ПСЖ - сейчас я счастлив

Неймар: Все знают, что хотел покинуть ПСЖ - сейчас я счастлив
21:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бразильский форвард уверяет, что уже счастлив в ПСЖ.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар отметил, что счастлив находиться во французском клубе.

«Я счастлив в сборной и в клубе. Все знают, что происходило во время летнего трансферного окна и о моём желании покинуть „Пари Сен-Жермен“. Сейчас я чувствую себя счастливым. Сделаю всё, чтобы помочь команде выигрывать большие трофеи. Надеюсь также принести много пользы национальной команде», — приводит слова Немйара Daily Mercato.

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Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в свой бывший клуб — «Барселону», однако клубы не сумели договориться по трансферу форварда. В сезоне-2019/20 Неймар принял участие в 5 матчах французской Лиги 1 и забил 4 гола.

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Пари Сен-Жермен, ФК ПСЖ, Неймар, ФК Пари Сен-Жермен, Новости футбола.
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