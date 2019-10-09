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Новый наставник Милана Пиоли: У меня есть новые идеи

Новый наставник Милана Пиоли: У меня есть новые идеи
22:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сегодня наставник подписал двухлетний контракт с россонери.

Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился впечатлениями после своего назначения. В частности, наставник рассказал, какой футбол он хотел бы видеть в исполнении своих игроков, какие цели стоят перед командой, а также отметил, что не переживает по поводу скепсиса со стороны фанатов росонери.

«Хочу, чтобы Милан играл в качественный и интересный футбол. Игроки должны получать удовольствие от того, что они делают на поле. Я — профессионал, который хочет добиться успеха с Миланом», — приводит слова Пиоли официальный сайт россонери.

«У меня есть новые идеи, которые отличаются от идей Джампаоло. Наибольшее внимание я хотел бы обратить именно на идеи, интенсивность и готовность рисковать. Характеристики игроков Милана соответствуют моему видению футбола. Милан должен бороться за попадание в Лигу чемпионов».

«Очень уважаю фанатов Милана, но они имеют право критиковать меня. Для меня это будет дополнительным стимулом добиться большего. Никогда не пользовался и по сей день не пользуюсь социальными сетями, предпочитаю, когда люди говорят все в глаза. Надеюсь, что своей работой заставлю болельщиков переменить свое отношение».

Сегодня Пиоли подписал двухлетний контракт с Миланом, сменив на посту главного тренера россонери уволенного вчера Марко Джампаоло.

Болельщики Милана негативно отнеслись к назначению Пиоли и даже запустили хэштег в социальных сетях с надписью #PioliOut, который очень быстро стал популярным.

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Первый матч под руководством нового тренера Милан проведет на Сан-Сиро против Лечче 20 октября.

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ФК Милан, Серия А, Новости футбола, Стефано Пиоли.
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