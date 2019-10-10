Легендарный голкипер Ювентуса стал послом доброй воли ООН

Новости спорта:41-летний голкипер летом вернулся в Италию после года выступлений во Франции.

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мне очень приятно и почетно быть послом доброй воли Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН)», — заявил голкипер на своей странице в твиттере.

I am honoured and pleased to announce my appointment as Goodwill Ambassador for the United Nations World Food Programme @WFP @WFP_IT pic.twitter.com/8jyGYxd2bT — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 9 октября 2019 г.

41-летний Буффон летом вернулся в Ювентус после одного сезона в составе ПСЖ.

Проведя два матча в составе Старой синьоры в нынешнем сезоне, вратарь обошел легендарного защитника Милана Паоло Мальдини по количеству игр, проведенных на клубном уровне.

В следующем матче Ювентус дома сыграет с Болоньей.