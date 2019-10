Легендарный голкипер Ювентуса стал послом доброй воли ООН

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мне очень приятно и почетно быть послом доброй воли Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН)», — заявил голкипер на своей странице в твиттере.

I am honoured and pleased to announce my appointment as Goodwill Ambassador for the United Nations World Food Programme @WFP @WFP_IT pic.twitter.com/8jyGYxd2bT