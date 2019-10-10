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Реал нацелился на лидера Тоттенхэма

Реал нацелился на лидера Тоттенхэма
09:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Датчанин может стать игроком "сливочных" уже зимой или же перейти летом бесплатно.

Руководство Реала намерено обсудить трансфер полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена в январе 2020 года, утверждает Marca.

Контракт Кристиана с Тоттенхэмом действует до окончания сезона, поэтому уже зимой он сможет подписать предварительный контракт с любым клубом. Возможно, что "шпоры" согласятся отпустить датчанина за относительно небольшую сумму, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

Тоттенхэм сделал Эриксену последнее предложение о продлении контракта, однако похоже, что датчанин не намерен оставаться в клубе.

Ключевой футболист Вест Хэма продлил контракт с клубом

Также возможно, что зимой у Реала будут и исходящие трансферы. Клуб хотел бы отправить в аренду молодого хавбека Браима Диаса, однако тот отказывается уходить.

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ФК Реал, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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