Реал нацелился на лидера Тоттенхэма

Новости спорта:Датчанин может стать игроком "сливочных" уже зимой или же перейти летом бесплатно.

Руководство Реала намерено обсудить трансфер полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена в январе 2020 года, утверждает Marca.

Контракт Кристиана с Тоттенхэмом действует до окончания сезона, поэтому уже зимой он сможет подписать предварительный контракт с любым клубом. Возможно, что "шпоры" согласятся отпустить датчанина за относительно небольшую сумму, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

Тоттенхэм сделал Эриксену последнее предложение о продлении контракта, однако похоже, что датчанин не намерен оставаться в клубе.

Также возможно, что зимой у Реала будут и исходящие трансферы. Клуб хотел бы отправить в аренду молодого хавбека Браима Диаса, однако тот отказывается уходить.