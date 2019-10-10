Хорватия - Венгрия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Новости спорта:В седьмом туре квалификации на чемпионат Европы по футболу сборная Хорватии сыграет против венгров.

В четверг, 10 октября, сборная Хорватии в рамках 7-го тура отбора на Евро-2020 встретится со сборной Венгрии. Поединок пройдет в Сплите.

Хорватия - Венгрия

Четверг, 10 октября. Начало матча 21:45.

Стадион - "Полюд". Прямая трансляция - канал "Футбол 1". Главный арбитр - Даниэле Орсато.

Главные претенденты на выход в финальную часть ЧЕ-2020 из группа Е Хорватия и Венгрия в очном поединке определят лидера этой группы. У Хорватии на данный момент в активе 10 очков, у Венгрии - 9. Соответственно команда которая выиграет в этом поединке существенно увеличит свои шансы попасть на Евро-2020.

Букмекеры отдают свое предпочтение в этом противостоянии хозяевам поля. Так средние коэффициенты на данный поединок следующие: победа сборной Хорватии - 1.40, ничья - 5.55, победа сборной Венгрии - 9.25.

В прямом эфире поединок Хорватии и Венгрии можно посмотреть на ТВ на канале Футбол 1. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.