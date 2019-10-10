Скачать
Четверг, 10.10.2019
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Гнабри побил уникальный рекорд легендарного Клозе (Видео)

Гнабри побил уникальный рекорд легендарного Клозе (Видео)
10:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Футболист сборной Германии Серж Гнабри побил рекорд легендарного форварда Мирослава Клозе.

Полузащитник Баварии и сборной Германии Серж Гнабри отличился забитым мячом в товарищеском матче против Аргентины (2:2) и установил новое достижение на международном уровне, сообщает Твиттер B/R Football.

Футболист за 11 матчей забил 10 мячей и установил новый рекорд для национальной сборной, обойдя экс-футболиста Мирослава Клозе.

Видео исторического гола Гнабри:

Германия упустила победу над Аргентиной, выигрывая в два мяча по ходу игры (Видео)

41-летнему Клозе потребовалось 13 матчей, дабы приблизиться к отметке в 10 забитых голов.

Напомним, что Гнабри был признан лучшим игроком второй недели нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Германия на данный момент возглавляет группу C к отбору на Евро-2020. Свой следующий матч сборная проведет 13 октября на выезде против Эстонии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Германии, Мирослав Клозе, Футбол, Новости футбола, Серж Гнабри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
02 Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй
03 Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Игрок Реала отказывается уходить в аренду
05 Неймар: Все знают, что хотел покинуть ПСЖ - сейчас я счастлив
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь