Гнабри побил уникальный рекорд легендарного Клозе (Видео)

Новости спорта:Футболист сборной Германии Серж Гнабри побил рекорд легендарного форварда Мирослава Клозе.

Полузащитник Баварии и сборной Германии Серж Гнабри отличился забитым мячом в товарищеском матче против Аргентины (2:2) и установил новое достижение на международном уровне, сообщает Твиттер B/R Football.

Футболист за 11 матчей забил 10 мячей и установил новый рекорд для национальной сборной, обойдя экс-футболиста Мирослава Клозе.

Видео исторического гола Гнабри:

41-летнему Клозе потребовалось 13 матчей, дабы приблизиться к отметке в 10 забитых голов.

Напомним, что Гнабри был признан лучшим игроком второй недели нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Германия на данный момент возглавляет группу C к отбору на Евро-2020. Свой следующий матч сборная проведет 13 октября на выезде против Эстонии.