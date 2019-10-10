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Германия упустила победу над Аргентиной, выигрывая в два мяча по ходу игры (Видео)

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Германия упустила победу над Аргентиной, выигрывая в два мяча по ходу игры (Видео)
10:14 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Германии в товарищеском поединке противостояла сборной Аргентины.

В среду, 9 октября, сборная Германии в товарищеском поединке встречалась со сборной Аргентины. Матч проходил в Дортмунде, на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Германия — Аргентина 2:2

Голы: Гнабри, 15, Хаверц, 22 — Аларио, 66, Окампос, 85

Германия: Тер Штеген — Клостерманн, Кох, Зюле, Халстенберг — Киммих, Джан — Гнабри (Сердар, 72), Хаверц (Руди, 83), Брандт (Амири, 66) — Вальдшмидт

Аргентина: Марчесин — Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья, 46), Тальяфико — Паредес, Перейра (Саравия, 76), Де Пауль (Родригес, 90+3) — Корреа (Окампос, 46), Дибала (Аларио, 66), Мартинес

Предупреждения: Киммих — Отаменди, Де Поль, Окампос

Сборная Германии на правах хозяев поля очень активно начала поединок и уже в дебюте встречи могла открывать счет, но реализация несколько подвела команду Лева. Но все же быстрый гол забить немцам удалось. На 15-й минуте игры счет открыл Серж Гнабри, который принял мяч в штрафной аргентинцев после прострела с фланга, выиграл борьбу у защитников и отправил снаряд в ворота Марчесина. Немцы имели большое преимущество в первом тайме и довольно быстро это вылилось во второй гол в ворота Аргентины. На 22-й минуте встречи Кай Хаверц с передачи Сержа Гнабри отличился забитым голом. 

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Вторую половину встречи немцы начали также активно и имели полное преимущество над сборной Аргентины и казалось, что поединок завершится разгромом аргентинской сборной, но на 66-й минуте игры Скалони сделал результативную замену, которая перевернула ход встречи. На поле вместо Дибалы появился Аларио, который тут же и отличился забитым голом. Этот гол повернул ход игры в другую сторону. Аргентина начала играть активнее в атаке и чаще беспокоить вратаря сборной Германии тер Штегена. И на 85-й минуте матча аргентинцам удалось добиться своего, Лукас Окампос получил передачу от того же Аларио и забил второй гол Аргентины в этом противостоянии, сравняв счет. Собственно так поединок и завершился - вничью 2:2.

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Сборная Германии следующий свой поединок сыграет 13 октября в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 против сборной Эстонии.

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Сборная Германии, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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