Кадровые потери сборной Литвы перед матчем с Украины

Новости спорта:Всего 6 футболистов выпали из обоймы перед игрой с Украиной.

В пятницу со сборной Украины в составе Литвы не сыграют защитник Маркус Палионис и вратарь Ернастас Шеткус.

34-летний голкипер сборной Литвы Ернастас Шеткус, который сыграл до сих пор 2 матча за национальную команду, пропустит матч из-за травмы бедра.

Вместо Шеткуса в сборную вызвали голкипера Маркуса Адамониса из клуба итальянской серии С "Казертано".

А 32-летний защитник Маркус Палионис покинул расположение сборной по семейным обстоятельствам. Он участвовал в четырех последних поединках команды.

Кроме Шеткуса и Палиониса матч со сборной Украины пропустят Куклиш, Черных, Сливка и Петравичус.