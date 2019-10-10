Украина - Литва: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020

Новости спорта:Завтра, 11 октября, подопечные Андрея Шевченко сыграют очень важный матч отбора к Евро-2020.

11 октября сборная Украины по футболу продолжит выступления в квалификации Евро-2020. Команда в Харькове встретится с национальной сборной Литвы.

Букмекеры в этом противостоянии считают "железными" фаворитами подопечных Андрея Шевченко.

Лидер букмекерской дела - контора William Hill на победу сборной Украины принимает ставки с коэффициентом 1,06, на ничью - 11,00, на выигрыш литовцев - 34,00.

История матчей сборных Украины и Литвы насчитывает 9 встреч. В шести поединках побеждали украинцы (1993 год - 2:1 в Вильнюсе, 1995-й - 3:1 в Вильнюсе, 1996-й - 5:2 в Киеве, 2007-й - 1:0 в Одессе, 2010-й - 4:0 Харькове, 2019-й - 3:0 в Вильнюсе). Прибалтийская команда выигрывала дважды (1994-й - 2:0 в Киеве и 2007-й - 2:0 в Каунасе). Был также и ничейный матч (2014-й - 0:0 в Киеве).

В последнем поединке соперников, состоявшемся чуть более месяца назад, мячи в ворота литовцев забивали Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский. Этот матч закрепил нашу команду во главе турнирной таблицы отборочной группы В Евро-2020. Положение сборных в ней таково: Украина - 13 очков (после 5-ти игр), Португалия - 8 (4), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (5) Литва - 1 (5). Теперь для того, чтобы попасть на чемпионат континента с первого места, подопечным Шевченко нужно набрать 4 очка в трех оставшихся встречах.

Матч будут обслуживать судьи из Австрии. Главным арбитром поединка назначен Харальд Лехнер. На линиях ему будут помогать Андреас Хайденрайх и Максимилиан Кольбич, четвертый рефери - Александер Гаркам.

Поединок Украина - Литва пройдет в пятницу на 38-тысячной харьковскои арене "Металлист". Игру, которая начнется в 21.45, покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".