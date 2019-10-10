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В УАФ обвинили Динамо в неуважении юношеских сборных

В УАФ обвинили Динамо в неуважении юношеских сборных
11:33 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: УАФ

Новости спорта:Мирон Маркевич обратился к исполкому.

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич заявил, что в списках сборных Украины U-17, U-18 и U-19 нет ни одного игрока "Динамо".

Хотя в даты ФИФА и УЕФА сборники должны были ехать в свои сборные.

А "Динамо" их не отпускает. Так они, видимо, переживают за украинский футбол.

Такого прецедента еще не было. Кому они хуже делают? Только своим ребятам, которые хотят играть за сборные против европейских команд. Не могу понять этого решения.

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Клуб мотивировал свое решение тем, что у них чемпионат. Я действительно не понимаю, кто следит за чемпионатами U-16, U-17? И по большому счету людям все равно, как они сыграют с "Шахтером" или "Днепром". А вот как сборная Украины сыграет с бельгийцами без игроков "Динамо" или "Шахтера" – болельщикам интересно. Так же футболистам интересно поиграть с хорошими командами.

Мирон Маркевич возмутился поступку киевского "Динамо".

Так не должно быть. Считаю, что это неуважение к сборным. Только исполком должен решить этот вопрос. Клуб не хочет отпускать игроков и все. Нужно писать в ФИФА и УЕФА, что есть такая ситуация.

Я предлагал исполкому УАФ сделать так, чтобы клубы на любые соревнования юношеских сборных отпускали своих игроков. Это нужно самим футболистам. А еще это престиж страны.

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ФК Динамо (Киев), Мирон Маркевич, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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