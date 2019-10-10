Хавбек Ювентуса Пьянич назвал свою главную мечту

Новости спорта:Атакующий хавбек туринского Ювентуса Миралем Пьянич рассказал о своих целях и мечтах в футболе.

Боснийский полузащитник "бьянконери" Миралем Пьянич оценил выступления туринского клуба в нынешнем сезоне. Цитирует хавбека Radio Sarajevo.

"Моя команда заслужила победу в матче с "Интером" и вернулась на первое место в Серии А. Безусловно, мы – лучшие в Италии. С воскресенья мы находимся на вершине, где и должны быть.

Цель "Ювентуса"? Выиграть все трофеи, ведь мы в числе 3-4 лучших клубов мира. Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов, хочу поднять этот трофей над головой".

"Ювентус" набрал 19 баллов – сейчас команда Сарри возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.