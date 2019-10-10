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Хавбек Ювентуса Пьянич назвал свою главную мечту

Хавбек Ювентуса Пьянич назвал свою главную мечту
11:41 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек туринского Ювентуса Миралем Пьянич рассказал о своих целях и мечтах в футболе.

Боснийский полузащитник "бьянконери" Миралем Пьянич оценил выступления туринского клуба в нынешнем сезоне. Цитирует хавбека Radio Sarajevo.

"Моя команда заслужила победу в матче с "Интером" и вернулась на первое место в Серии А. Безусловно, мы – лучшие в Италии. С воскресенья мы находимся на вершине, где и должны быть.

Цель "Ювентуса"? Выиграть все трофеи, ведь мы в числе 3-4 лучших клубов мира. Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов, хочу поднять этот трофей над головой".

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Миралем Пьянич.
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