Буффон рассказал, почему он решил вернуться в Ювентус

Новости спорта:Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон прокомментировал свою роль в туринском Ювентусе.

41-летний голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своем возвращении в итальянский клуб.

«Некоторые люди были сбиты с толку по поводу моей новой роли в клубе.

Но я понимал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго вратаря, был «Ювентус». Я подождал и оказался прав.

Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнерам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор», - сказал Буффон.

Напомним, ранее Буффон побил «вечный» рекорд Паоло Мальдини.