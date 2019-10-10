Беларусь - Эстония: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Новости спорта:Сборная Беларуси в седьмом туре отбора на чемпионат Европы 2020 сыграет против сборной Эстонии.

В четверг, 10 октября, сборная Беларуси в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 сыграет против сборной Эстонии. Поединок пройдет в Минске.

Беларусь - Эстония

Четверг, 10 октября. Начало матча - 19:00.

Стадион - "Динамо", Минск. Прямая трансляция - "Футбол 2". Главный арбитр - Рикардо Бенгоэчеа.

Аутсайдеры группы С Беларусь и сборная Эстонии встретятся в очном противостоянии в 7-м туре отбора на Евро-2020. Сборная Беларуси является фаворитом этой встречи как по мнению букмекеров, так и по мнению экспертов. У Беларуси в активе после пяти сыгранных туров 3 очка, а у Эстонии в свою очередь после тех же пяти матчей 0 очков. Команда Эстонии откровенно провалила отборочный цикл и сейчас уже не имеет шансов на выход из группы, впрочем как и сборная Беларуси.

В этом поединке обе команды будут бороться уже за престиж команды, не за выход на Евро-2020, поэтому стоит ожидать зрелищный матч с большим количеством опасных моментов и забитых голов.

Посмотреть матч Беларуси и Эстонии все желающие могут на телеканале Футбол 2. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.