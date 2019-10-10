Капитан Реала намерен сыграть на Олимпиаде-2020

Новости спорта:Серхио Рамос планирует сыграть за сборную Испании на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Защитник Реала Серхио Рамос планирует сыграть за сборную Испании на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает Marca, ссылаясь на El Mundo.

Футбольный турнир на Олимпиаде в столице Японии пройдет с 22 июля по 8 августа 2020 года. Олимпийские сборные могут заявить трех игроков старше 23 лет.

За сборную Испании 33-летний Рамос играет с 2005 года — за все время он провел в ее составе 167 матчей и забил в них 21 мяч, в 2008 и 2012 годах выигрывал чемпионат Европы, а в 2010 — чемпионат мира.

В ближайших матчах отбора на Евро-2020 сборная Испании сыграет на выезде против Норвегии (11 октября) и Швеции (15 октября). Фурия Роха возглавляет группу F, одержав шесть побед в шести матчах.