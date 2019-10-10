Лидер Карпат Гуцуляк восстановился от травмы (Видео)

Новости спорта:Алексей Гуцуляк вернулся к тренировкам в общей группе команды Романа Санжара

Полузащитник львовских «Карпат» Алексей Гуцуляк вернулся к тренировкам в общей группе команды Романа Санжара.

Гуцуляк вместе с партнерами по команде готовился к товарищескому матчу с литовским «Жальгирисом». Напомним, 21-летний игрок получил травму в сентябре и пропускал ряд последних матчей «Карпат», которые проиграли в четырех кряду поединках.

Отметим, что в этом сезоне Гуцуляк провел 6 матчей за «Карпаты», в которых забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

Напомним, львовские «Карпаты» будут принимать «Жальгирис» на стадионе «Украина» в субботу, 12 октября, в 17:00. А 19 октября «Карпаты» сыграют против «Львова» в 11-м туре УПЛ.