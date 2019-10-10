Трансферная бомба: турецкий гранд нацелился на экс-звезду Реала

Немец турецкого происхождения Месут Озил имеет шанс поиграть на родине предков, сообщает Takvim.
В подписании Озила заинтересован стамбульский Фенербахче. В данный момент рассматривается вариант с арендой хавбека на вторую половину сезона 2019/20.
Ранее была информация, что Озил уйдет в аренду зимой Озил уйдет в аренду зимой, – СМИ , а "канониры" ради этого даже готов платить часть его зарплаты.
В нынешнем сезоне Месут Озил выпал из обоймы основных игроков Арсенала и провел всего 140 минут на поле. В последних трех поединках лондонцев 30-летний немец даже не попадал в заявку.