Трансферная бомба: турецкий гранд нацелился на экс-звезду Реала

Новости спорта:Бывший футболист сборной Германии Месут Озил может перебраться в турецкий чемпионат.

Немец турецкого происхождения Месут Озил имеет шанс поиграть на родине предков, сообщает Takvim.

В подписании Озила заинтересован стамбульский Фенербахче. В данный момент рассматривается вариант с арендой хавбека на вторую половину сезона 2019/20.

Ранее была информация, что Озил уйдет в аренду зимой Озил уйдет в аренду зимой, – СМИ , а "канониры" ради этого даже готов платить часть его зарплаты.

В нынешнем сезоне Месут Озил выпал из обоймы основных игроков Арсенала и провел всего 140 минут на поле. В последних трех поединках лондонцев 30-летний немец даже не попадал в заявку.