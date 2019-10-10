Трансферная бомба: турецкий гранд нацелился на экс-звезду Реала

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Четверг, 10.10.2019
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12:50 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист сборной Германии Месут Озил может перебраться в турецкий чемпионат.

Немец турецкого происхождения Месут Озил имеет шанс поиграть на родине предков, сообщает Takvim.

В подписании Озила заинтересован стамбульский Фенербахче. В данный момент рассматривается вариант с арендой хавбека на вторую половину сезона 2019/20.

Ранее была информация, что Озил уйдет в аренду зимой Озил уйдет в аренду зимой, – СМИ , а "канониры" ради этого даже готов платить часть его зарплаты.

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В нынешнем сезоне Месут Озил выпал из обоймы основных игроков Арсенала и провел всего 140 минут на поле. В последних трех поединках лондонцев 30-летний немец даже не попадал в заявку.

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ФК Фенербахче, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Месут Озил, Новости футбола.
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