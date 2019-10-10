Назван лучший игрок Динамо Киев по итогам сентября

Новости спорта:Легионер киевского Динамо Карлос Де Пена признан болельщиками лучшим игроком клуба по итогам месяца.

Уругвайский хавбек Динамо Карлос Де Пена стал лучшим игроком киевского клуба в сентябре по мнению фанатов столичной команды.

Карлос де Пена - Favorit Sport гравець місяця! Вболівальники обрали найкращого гравця вересня https://t.co/bYotuVTXdi Де Пена – 42%

Вербич – 34%

Циганков – 24% pic.twitter.com/lxE5o7sf4u — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 10, 2019

Голосование проводилось на официальном сайте "бело-синих", а также в социальных сетях. Футболист в общей сумме набрал 42%.

Его главными конкурентами в этом опросе стали Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Первый набрал 34%, а второй - 24%.

За прошлый месяц 27-летний футболист сыграл 5 матчей, в которых отметился тремя голами и выполнил один ассист.

Ранее Де Пена становился лучшим игроком восьмого тура украинской Премьер-лиги.