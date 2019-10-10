Скачать
Четверг, 10.10.2019
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Назван лучший игрок Динамо Киев по итогам сентября

Назван лучший игрок Динамо Киев по итогам сентября
13:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легионер киевского Динамо Карлос Де Пена признан болельщиками лучшим игроком клуба по итогам месяца.

Уругвайский хавбек Динамо Карлос Де Пена стал лучшим игроком киевского клуба в сентябре по мнению фанатов столичной команды.

 

Голосование проводилось на официальном сайте "бело-синих", а также в социальных сетях. Футболист в общей сумме набрал 42%.

Его главными конкурентами в этом опросе стали Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Первый набрал 34%, а второй - 24%.

Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

За прошлый месяц 27-летний футболист сыграл 5 матчей, в которых отметился тремя голами и выполнил один ассист.

Ранее Де Пена становился лучшим игроком восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Карлос де Пена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
02 Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
03 Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
04 Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй
05 Майк Тайсон дал ценный совет Макгрегору
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь