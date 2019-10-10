Шахтер придумал уникальный флешмоб для фанов: все подробности

Новости спорта:Уникальная возможность для болельщиков "Шахтера" настроить команду на важнейший матч с «Динамо» (Загреб).

Болельщикам "Шахтера" предлагают настроить команду на важнейший домашний матч Лиги чемпионов с загребским Динамо.

Клуб призывает присылать свои сообщения со словами поддержки игрокам любимой команды в социальной сети Instagram.

Чтобы принять участие в акции, нужно сделать скриншот Сторис в своем профиле, разместить на нем свое пожелание и обозначить страницу ФК "Шахтер". А после этого опубликовать эту Сторис у себя в профиле.

Все собранные пожелания ФК "Шахтер" обещает нанести на специальный стенд и установить его в раздевалке "Шахтера" перед матчем с загребским "Динамо". Таким образом каждый футболист сможет увидеть слова поддержки болельщиков.