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Защитник Динамо: В некоторых матчах УПЛ Шахтер выглядит как Ман Сити

Защитник Динамо: В некоторых матчах УПЛ Шахтер выглядит как Ман Сити
14:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич поделился своим мнением об игре Шахтера в чемпионате Украины.

Левый защитник Динамо Йосип Пиварич продолжает восстановление после травмы связок колена. Из-за этого повреждения он не играл с января 2019 года. В интервью Jutarnji List он рассказал о Шахтере, с которым загребскому Динамо предстоит сыграть в Лиге чемпионов.

"Когда смотришь матчи чемпионата Украины, Шахтер в них иногда выглядит как Манчестер Сити. Безоговорочное доминирование! Но и Шахтеру знакомы проблемы, когда команда не играет в полную силу, когда тренер дает отдых важным игрокам, тогда они могут осечься против более слабых команд", — охарактеризовал Пиварич Шахтер.

"Больше всего мне нравится играть против Шахтера. С тех пор, как я в Динамо, мы выиграли 50, а то и больше процентов этих матчей. Шахтеру очень сложно играть с нами. Но затем следуют так называемые "маленькие матчи", где мы допускаем осечки".

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"У Шахтера великолепная атака! Справа – Марлос, он хорош во всем. Левша, смещается в центр, обладает хорошим ударом. Слева Тайсон – быстрый, с безупречной техникой. Но я бы в особенности выделил Исмаили, левого защитника. Поверьте, он великолепен. Это один из лучших защитников мира прямо сейчас! Не помню, чтобы я играл против более быстрого и лучшего защитника, очень мощного физически и технически. Исмаили часто ходит вперед, и с левого фланга идет намного больше опасности, чем справа, где угрожает Марлос. Конечно, за Исмаили остаются свободные зоны, но он быстро возвращается, его страхуют партнеры. Без сомнения, это самая сильная сторона Шахтера".

В связи с травмой Пиварич давно не играл за национальную сборную Хорватии, однако он надеется вернуться в команду.

"Возвращение на поле – процесс длительный, это не происходит по щелчку пальцев. Я не суечусь. Хочу сначала уладить все в клубе, провести стабильно цикл матчей, а затем все остальное. Но, конечно же, игра за сборную – это один из моих главных мотивов", — добавил Йосип.

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Контракт Пиварича с Динамо истекает в конце сезона, но пока он об этом не задумывается.

"Да, это так, но ответ тот же, что и про сборную. Для начала мне нужно полностью набрать форму, играть, а там будет видно. Пока что я ничего не могу сказать о своем будущем".

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Йосип Пиварич.
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