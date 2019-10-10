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Президент Лиона рассказал подробности переговоров с Моуриньо

Президент Лиона рассказал подробности переговоров с Моуриньо
15:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Жан-Мишель Ола рассказал, что португалец Жозе Моуриньо уже определился с новым клубом.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал отказ бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо возглавить французский клуб. Ранее Ола признал, что делал предложение Моуриньо, но португалец его отклонил.

«Мы с ним общались с помощью смсок, у нас была приятная беседа. Он не принял наше предложение, потому что уже определился со своим новым клубом», — цитирует Ола The Sun.

Ранее «Лион» отправил в отставку с поста главного тренера Силвиньо. Под руководством бразильца французский клуб провалил начало сезона, потерпев семь поражений подряд после двух побед.

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Британские издания утверждают, что Моуриньо хочет возглавить «Тоттенхэм Хотспур» или мадридский «Реал». Португальский специалист не работает ни в одном клубе уже около 10 месяцев.

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ФК Реал, ФК Тоттенхэм, ФК Лион, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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