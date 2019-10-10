Президент Лиона рассказал подробности переговоров с Моуриньо

Новости спорта:Жан-Мишель Ола рассказал, что португалец Жозе Моуриньо уже определился с новым клубом.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал отказ бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо возглавить французский клуб. Ранее Ола признал, что делал предложение Моуриньо, но португалец его отклонил.

«Мы с ним общались с помощью смсок, у нас была приятная беседа. Он не принял наше предложение, потому что уже определился со своим новым клубом», — цитирует Ола The Sun.

Ранее «Лион» отправил в отставку с поста главного тренера Силвиньо. Под руководством бразильца французский клуб провалил начало сезона, потерпев семь поражений подряд после двух побед.

Британские издания утверждают, что Моуриньо хочет возглавить «Тоттенхэм Хотспур» или мадридский «Реал». Португальский специалист не работает ни в одном клубе уже около 10 месяцев.