Лидер Лестера покинул расположение сборной Англии из-за болезни

Новости спорта:Джеймс Мэддисон не поможет сборной Англии в матчах отбора на Евро-2020.

Дебют Джеймса Мэддисона в сборной Англии откладывается – полузащитник Лестера покинул национальную команду из-за болезни, сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

"Джеймс Мэддисон покинул лагерь сборной по причине болезни. Никто не будет вызван вместо него. В четверг в Прагу отправится состав из 23 человек, чтобы сыграть матч отбора на Евро-2020 против Чехии, а затем и против Болгарии", — говорится в заявлении организации.

Мэддисон впервые был вызван в сборную Англии еще в прошлом году, однако до сих пор не сыграл за "трех львов". В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Джеймса два гола в восьми матчах Премьер-лиги за Лестер.

Также не поможет сборной Англии хавбек Эвертона Фабиан Делф, который уехал из ее лагеря в понедельник из-за травмы подколенного сухожилия.