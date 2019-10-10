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Лидер Лестера покинул расположение сборной Англии из-за болезни

Лидер Лестера покинул расположение сборной Англии из-за болезни
15:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Джеймс Мэддисон не поможет сборной Англии в матчах отбора на Евро-2020.

Дебют Джеймса Мэддисона в сборной Англии откладывается – полузащитник Лестера покинул национальную команду из-за болезни, сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

"Джеймс Мэддисон покинул лагерь сборной по причине болезни. Никто не будет вызван вместо него. В четверг в Прагу отправится состав из 23 человек, чтобы сыграть матч отбора на Евро-2020 против Чехии, а затем и против Болгарии", — говорится в заявлении организации.

Мэддисон впервые был вызван в сборную Англии еще в прошлом году, однако до сих пор не сыграл за "трех львов". В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Джеймса два гола в восьми матчах Премьер-лиги за Лестер.

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Также не поможет сборной Англии хавбек Эвертона Фабиан Делф, который уехал из ее лагеря в понедельник из-за травмы подколенного сухожилия.

 

 

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Сборная Англии, АПЛ, ФК Лестер, Новости футбола, Джеймс Мэддисон.
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