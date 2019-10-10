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Прокуратура Мадрида требует пять лет тюрьмы для легенды Реала

Прокуратура Мадрида требует пять лет тюрьмы для легенды Реала
15:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский хавбек Хаби Алонсо намерен доказывать свою невиновность по делу об уклонении от уплаты налогов в суде.

Прокуратура Мадрида обвиняет экс-полузащитника Реала Хаби Алонсо в трех правонарушениях с 2010 по 2012 год. Она требует пять лет тюрьмы для Хаби и штраф в четыре миллиона евро, сообщает AS.

Предполагается, что Алонсо использовал сторонние компании, чтобы не платить налоги на доходы с имиджевых прав. В последние годы такие обвинения выдвигались в сторону Криштиану Роналду, Радамеля Фалькао, Лионеля Месси и многих других.

В отличие от вышеуказанных игроков, Хаби Алонсо решил доказывать свою невиновность в суде.

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"Если я уверен, что делал все правильно, сотрудничал с самого начала и никогда ничего не скрывал, то я должен защищать себя и верить в правосудие. Поэтому я появился здесь и буду стоять на своем до конца", — заявил Алонсо в суде.

В нынешнем сезоне Хаби Алонсо начал тренерскую карьеру на взрослом уровне – он возглавляет дубль Реал Сосьедада.

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Хаби Алонсо, Новости футбола.
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