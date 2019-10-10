Скачать
Четверг, 10.10.2019
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Гвардиола назвал игрока, которого не продаст и за €500 млн

Гвардиола назвал игрока, которого не продаст и за €500 млн
16:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гвардиола видит в Филипе Фодене будущее Манчестер Сити.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил способности 19-летнего полузащитника команды Филипа Фодена.

«Мы не предложили Фодену новый контракт случайно. Он единственный игрок, которого не продадут ни при каких обстоятельствах – других таких нет. Даже за € 500 млн. Фил никуда не уйдёт – он и есть «Манчестер Сити». На его позицию клуб никого не будет покупать.

Когда Давид Сильва уйдёт, мы знаем, кто будет нашим новым волшебником. Фоден вырос вместе с нами. Он один из нас и будет блестящим игроком, одним из лучших в английской Премьер-лиге.

Прокуратура Мадрида требует 5 лет тюрьмы для Хаби Алонсо

У Фила есть место в первой команде. Было бы интересно посмотреть, как бы на моём месте поступил другой тренер – дал бы ему шанс или отправил в аренду? Мне не нравится оставлять Фодена вне состава на некоторые матчи, но я должен думать обо всей команде, и Фил это понимает», — цитирует Гвардиолу Goal.com со ссылкой на текст книги «Pep’s City: The Making of a Superteam».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ман Сити, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости футбола, Фил Фоден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
02 Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
03 Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Майк Тайсон дал ценный совет Макгрегору
05 Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь