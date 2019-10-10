Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с форвардом Ювентуса

Новости спорта:Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич близок к переходу из Ювентуса в Манчестер Юнайтед.

«Манчестер Юнайтед» достиг устной договорённости с форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем. Хорватский нападающий перейдёт в английский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Tuttosport.

Манджукич потерял место в составе «Ювентуса» после того, как клуб возглавил Маурицио Сарри. Хорватский форвард даже не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов.

Летом Манджукич вёл переговоры с катарским клубом «Аль-Гарафа», но в итоге стороны так и не договорились о сотрудничестве. Катарцы хотели заполучить форварда бесплатно, но «Ювентус» отказался отпускать его без выплаты компенсации.

«Манчестер Юнайтед» ищет форварда после того, как клуб продал в «Интер» Ромелу Лукаку. В текущем сезоне «красные дьяволы» фактически остались без нападающих после травм Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда.