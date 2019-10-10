Скачать
Четверг, 10.10.2019
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с форвардом Ювентуса

Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с форвардом Ювентуса
16:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич близок к переходу из Ювентуса в Манчестер Юнайтед.

«Манчестер Юнайтед» достиг устной договорённости с форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем. Хорватский нападающий перейдёт в английский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Tuttosport.

Манджукич потерял место в составе «Ювентуса» после того, как клуб возглавил Маурицио Сарри. Хорватский форвард даже не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов.

Летом Манджукич вёл переговоры с катарским клубом «Аль-Гарафа», но в итоге стороны так и не договорились о сотрудничестве. Катарцы хотели заполучить форварда бесплатно, но «Ювентус» отказался отпускать его без выплаты компенсации.

Прокуратура Мадрида требует пять лет тюрьмы для легенды Реала

«Манчестер Юнайтед» ищет форварда после того, как клуб продал в «Интер» Ромелу Лукаку. В текущем сезоне «красные дьяволы» фактически остались без нападающих после травм Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Марио Манджукич, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
02 Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
03 Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Майк Тайсон дал ценный совет Макгрегору
05 Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь