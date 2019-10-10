Экс-защитник Динамо: Был на простмотре в Ливерпуле и Болтоне

Экс-защитник Динамо Александр Головко рассказал, в каких командах был на просмотре.
"В Ливерпуле. Там находился в течение недели. С тренером Жераром Улье встретились, поужинали в ресторане, обсудили некоторые вопросы, но трансфер не состоялся.
После чего я вернулся в Киев. Конечно, такие качели не идут на пользу.
Был в «Болтоне». Это уже после смерти Лобановского. Меня в раздевалке спросили, на какой позиции я играю. Говорю, что в ворота не стану, а на всех остальных — могу. Но тоже не сложилось», — сказал Головко.