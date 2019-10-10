Экс-защитник Динамо: Был на простмотре в Ливерпуле и Болтоне

Новости спорта:Александр Головко признался, что в начале 21-го века был на просмотрах клубов АПЛ.

Экс-защитник Динамо Александр Головко рассказал, в каких командах был на просмотре.

"В Ливерпуле. Там находился в течение недели. С тренером Жераром Улье встретились, поужинали в ресторане, обсудили некоторые вопросы, но трансфер не состоялся.

После чего я вернулся в Киев. Конечно, такие качели не идут на пользу.

Был в «Болтоне». Это уже после смерти Лобановского. Меня в раздевалке спросили, на какой позиции я играю. Говорю, что в ворота не стану, а на всех остальных — могу. Но тоже не сложилось», — сказал Головко.