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Звезда Барселоны хотел купить старейший клуб в истории футбола

Звезда Барселоны хотел купить старейший клуб в истории футбола
16:24 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный испанский защитник Жерар Пике мог обзавестись футбольным клубом из чемпионата Англии.

Центрбек вёл переговоры относительно покупки старейшего клуба мира, сообщает ESPN.

Ноттс Каунти летом мог стать еще одним активом в бизнесе Пике. Холдинг "Космос", президентом которого является 32-летний защитник, был близок к соглашению с бывшим боссом "сорок" Аланом Харди. Однако, из-за необходимости срочной уплаты долгов президент ноттингемцев согласился на предложение датских бизнесменов братьев Ридтцев.

К слову, в декабре 2018 года Жерар Пике стал владельцем ФК Андорра, а в июле приобрел для Андорры место Пике приобрел для Андорры место в Сегунде Б в Сегунде B. В данный момент "трехцветные" лидируют в дивизионе и всерьез претендуют на выход в Сегунду.

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Тем временем Ноттс Каунти вылетел из Лиги 2 Ноттс Каунти вылетел из Лиги 2 и будет играть с любителями – он является старейшим клубом мира и играет с любителями в английском Конференции.

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ФК Барселона, Футбол, Жерар Пике, Чемпионат Англии, Новости футбола, ФК Ноттс Каунти.
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