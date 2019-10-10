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Сборная Украины U-19 не смогла обыграть сверстников из Греции

Сборная Украины U-19 не смогла обыграть сверстников из Греции
17:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Товарищеский поединок сборных Украины U-19 и Греции U-19 завершился без забитых голов.

Сборная Украины U-19 сыграла вничью со своими сверстниками из Греции в товарищеской матче.

Эта встреча стала для команд уже второй в рамках подготовки к квалификационному раунду Евро-2020. Первый поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1.

Украина U-19 – Греция U-19 0:0

Украина U-19: Трубин, Мудрик, Калинчук, Махонин, Рудавский, Пидручный (Якуба, 65), Гуров (Гирный, 61), Батагов, Шамич (Гудзинский, 46), Духота (Снисар, 65), Шуранов (Сикан, 46).

На 30-й минуте Цолис не реализовал пенальти (вратарь).

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Сборная Украины проведет свои матчи против Швеции, Словении и Эстонии в отборе на Евро-2020 с 13-го по 19 ноября.

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