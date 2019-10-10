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"С Роналдо спал чаще, чем с женой": Роберто Карлос - о своих временах в Реале

"С Роналдо спал чаще, чем с женой": Роберто Карлос - о своих временах в Реале
17:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-звезда Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о временах выступления за "галактикос".

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что во времена выступления за мадридский клуб игроки позволяли себе наслаждаться жизнью за пределами футбольного поля. Также Карлос рассказал, что с первых дней сдружился с соотечественником Роналдо.

«Сейчас, когда я вспоминаю всё происходившее в те годы, думаю: как нам удавалось всё делать? Всё это безумие! После каждой игры нас ждали частные самолёты. Мы встречались в закрытом терминале аэропорта Мадрида, Бекхэм летел в одну сторону, Фигу и Зидан — в другую. Роналдо и я отправлялись куда-то ещё… И нам всегда надо было тренироваться уже через день!

Я молился, чтобы матч был в субботу. Тогда я мог в воскресенье полететь на гонку Формулы-1. Везде были частные самолёты, какое-то безумие.

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Впервые я встретил Роналдо в 1993 году. С тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с моей женой», — цитирует Карлоса AS.

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Сборная Бразилии, ФК Реал, Роберто Карлос, Футбол, Роналдо, Новости футбола.
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