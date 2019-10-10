"Сейчас я счастлив": Клопп - о работе в Ливерпуле

Новости спорта:Юрген Клопп рассказал, когда, возможно, возглавит сборную Германии.

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном его назначении на пост главного тренера сборной Германии в 2022 году, когда подойдёт к концу его контракт с мерсисайдцами и истечёт соглашение нынешнего наставника национальной команды Йоахима Лёва.

"Я ничего не могу сказать на эту тему. Не знаю, хотел ли бы я получить эту работу. Если говорить про сегодняшний день, то у меня нет такого желания. Прямо сейчас я абсолютно счастлив там, где нахожусь, и это самая важная вещь во всей этой истории.

Я также не могу на сто процентов быть уверенным, что я правильный человек для работы в сборной. Если когда-то в будущем этот вопрос снова встанет, я подумаю. Но не сейчас", — приводит слова Клоппа Bild.

Напомним, что немецкий специалист возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года, под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.