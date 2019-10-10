Вернидуб развеял слухи о том, что может возглавить азербайджанский клуб

Новости спорта:Юрий Вернидуб заявил, что не возглавит ФК Сабах.

Украинский футбольный специалист Юрий Вернидуб ответил на вопросы по поводу его визита в Баку и возможного назначения главным тренером азербайджанского "Сабаха"

- Не так давно вы были в Баку

- Поверьте, мне тут не о чем говорить. По крайней мере, ничего конкретного я вам сказать пока не могу.

- Но тот факт, что вы посещали матч "Сабаха", с которым фигурирует ваше имя, о чем-то говорит.

- В последнее время я был не только в Азербайджане. О вашей стране могу сказать, что она хорошая, футбол хороший. К сожалению, как и в Украине, клубов в "элите" мало.

- Значит, конкретного предложения от "Сабаха" у вас не было?

- Нет.

- Но раз вы приняли приглашение приехать, значит, не против здесь поработать

- Не вижу смысла комментировать пока нет конкретного предложения. Сейчас мой приезд ни о чем не говорит.