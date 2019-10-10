Динамо сыграет товарищеский матч с клубом Второй лиги

Киевское Динамо заполнит паузу в чемпионате Украины, связанную с матчами национальных сборных, встречей с второлиговой Чайкой (Киевская область).
В матче примут участие незадействованные игроки сборных, а также ближайший резерв первой команды, сообщает официальный сайт Динамо.
Встреча пройдет в воскресенье, 13 октября, на УТБ Динамо. Начало матча — 15:00 по киевскому времени. Сейчас Чайка занимает 9-е место в группе А Второй лиги Украины.
В таблице Премьер-лиги Динамо сравнялось по очкам с Десной — у обеих команд по 20 баллов, что на 10 меньше, чем у лидирующего Шахтера. В следующем туре команда Алексея Михайличенко сыграет в Киеве с Александрией.