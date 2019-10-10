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Президент Федерации футбола Литвы уверен, что Украина выйдет на Евро-2020

Президент Федерации футбола Литвы уверен, что Украина выйдет на Евро-2020
21:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент ФФ Литвы считает, что именно Украина займет первое место в группе.

Президент Федерации футбола Литвы Томас Данилявичус оценил расклады сборной Украины и ближайших ее конкурентов для выхода на Евро-2020.

"Уверен, что Украина попадет на Евро, на главный европейский турнир. Между португальцами и сербами будет борьба за вторую путевку", — заявил функционер в интервью телеканалу Футбол.

К слову, Томас Данилявичус возглавил главный футбольный орган своей страны в сентябре 2017-го.

Динамо сыграет с клубом из Второй лиги

В период с 1994-го по 2014-й выступал на профессиональном футбольном уровне. За свою карьеру Данилявичус защищал цвета лондонского Арсенала, Брюгге, Ливорно, Болоньи, московского Динамо и других футбольных клубов.

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Украина-Литва, Сборная Украины, Сборная Литвы, Новости футбола, Томас Данилявичюс.
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