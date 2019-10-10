Президент Федерации футбола Литвы уверен, что Украина выйдет на Евро-2020

Новости спорта:Президент ФФ Литвы считает, что именно Украина займет первое место в группе.

Президент Федерации футбола Литвы Томас Данилявичус оценил расклады сборной Украины и ближайших ее конкурентов для выхода на Евро-2020.

"Уверен, что Украина попадет на Евро, на главный европейский турнир. Между португальцами и сербами будет борьба за вторую путевку", — заявил функционер в интервью телеканалу Футбол.

К слову, Томас Данилявичус возглавил главный футбольный орган своей страны в сентябре 2017-го.

В период с 1994-го по 2014-й выступал на профессиональном футбольном уровне. За свою карьеру Данилявичус защищал цвета лондонского Арсенала, Брюгге, Ливорно, Болоньи, московского Динамо и других футбольных клубов.