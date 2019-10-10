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Четверг, 10.10.2019
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Игрок Манчестер Сити: Ливерпуль - лучшая команда в Европе

Игрок Манчестер Сити: Ливерпуль - лучшая команда в Европе
22:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник МС Родри считает, что Ливерпуль на данный момент лучший клуб континента.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес отдал должное «Ливерпулю», который сейчас возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

«Не знаю, кто теперь является главным соперником для нас — «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед». Я не был здесь раньше. Не знаю, что чувствуют люди в городе. Но «Ливерпуль» — это та команда, которую нам нужно победить.

Они являются чемпионами Европы, так что все хотят их обыграть, не только мы. «Ливерпуль» — отличная команда. Они во многом стали лучше. Сейчас это лучшая команда в Англии и Европе», — цитирует Родри ESPN FC.

Клопп счастлив в Ливерпуле

После 8 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от мерсисайдцев на восемь очков.

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ФК Ман Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Родри.
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