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Венгер: Азар не сможет заменить Роналду в Реале

Венгер: Азар не сможет заменить Роналду в Реале
22:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Арсен Венгер считает, что бельгиец Эден Азар не сможет стать заменой Роналду.

Французский тренер Арсен Венгер заявил, что бельгийский вингер Эден Азар не сможет заменить в Реале португальского форварда Криштиану Роналду.

"Азар будет звездой в Реале, но он не заполнит пустоту, которая образовалась с уходом Криштиану. Азар будет решать исходы матчей, но он не будет забивать по 50 мячей за сезон. Реалу нужен ещё один форвард, потому что Бензема уже 32 года.

Если бы у Реала был ещё один молодой нападающий, который бы играл вместе с ним, возможно, дела у команды шли бы лучше.

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Азар — исключительный игрок, который создаёт моменты, а иногда и завершает атаки, что приходилось уже ему делать в важных матчах. Азар никого не боится. Я не думаю, что мы уже увидели настоящего Азара.

Его физическая форма оставляет желать лучшего. Вот почему я думаю, что он ещё покажет свой истинный уровень», — приводит слова Венгера Marca со ссылкой на beIN Sports.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, ФК Реал, АПЛ, Примера, Эден Азар, Новости футбола.
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