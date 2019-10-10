Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии

Новости спорта:Украинская сборная потерпела разгромное поражение от Румынии.

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проиграла в третьем туре отбора на Евро сборной Румынии со счетом 3:0.

Стоит отметить, что это уже второе поражение в рамках отбора. В первом туре украинцы уступили дома Финляндии со счетом 0:2.

Румыния U-21 — Украина U-21 – 3:0

Голы: Морутан (75), Петре (80, 94)

Удаление: Марин (85)

Украина: Билык – Быков, Чеберко, Попов — Милованов, Шапаренко, Чех (Алибеков, 79), Леднев (Мудрик, 71), Дубинчак – Русин (Супряга, 71), Топалов (Цитаишвили, 58)

Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме на правах хозяев румыны были более активны. К слову, в Украины не особо получалась игра в атаке. За весь матч игроки Ротаня не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев.

В средине второго тайма хозяева открыли счет, а через пять минут удвоили преимущество. Шансы на ничью появились, когда судья удалил румына Марина, но даже это не помогло.

Уже в компенсированное арбитром время сборная Румынии в третий раз огорчила вратаря Билыка и установила окончательный счет - 3:0.

Следующий матч сборная Украины проведет во вторник, 15 октября, дома против Дании.