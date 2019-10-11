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Маркевич: Украина не проиграет Португалии

Маркевич: Украина не проиграет Португалии
09:53 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый украинский наставник думает, что сборная Украины не проиграет португальцам.

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча с Литвой.

- По итогам двух октябрьских матчей отбора сборная Украины должна решить задачу выхода в финальную часть Евро?

– Однозначно. Сине-желтые на голову выше сборной Литвы. Не в обиду литовцам, но эту команду украинцы должны обыгрывать при любых раскладах. И мне почему-то кажется, что подопечные Андрея Шевченко не проиграют португальцам.

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- На ваш взгляд, на матч с Литвой тренер сборной Украины выставит сильнейший состав?

– Думаю, да. Нужно исключить все риски. О сборной Португалии надо думать после 11 октября. Но опять же, не побоюсь предположить, что ниже второго места, которое тоже дает путевку на Евро, сине-желтые уже не опустятся.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Мирон Маркевич, Евро-2020, Новости футбола.
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