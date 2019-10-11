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Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
10:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сборная Украины проведет первый из двух октябрьских поединков в рамках отбора к Евро-2020.

Сегодня, 11 октября, подопечные Андрея Шевченко проведут очень важный матч отбора к Евро-2020. На ОСК Металлист "сине-желтые" примут аутсайдера группы - сборную Литвы.

Главное, чтобы не было никакой недооценки соперника или желания добыть победу малой кровью из-за предстоящего матча с португальцами. Первая встреча в Вильнюсе Украины и Литвы в рамках текущего отбора продемонстрировала, что уровень двух команд находится на разных полюсах. Украинский коллектив на порядок сильнее и по кадровому подбору, и в плане организации командой игры.

Во время выездного поединка литовцы не сумели продемонстрировать какую-либо агрессию на футбольном поле и то, за счет чего они могли бы обыграть нашу сборную. Отсюда просится вывод, что неудача "сине-желтых" в предстоящем харьковском поединке может быть реальна только в том случае, если этого захотят подопечные Андрея Шевченко.

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Где и во сколько смотреть матч:

Матч состоится 11 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Украина.

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Футбол, Сборная Литвы, Сборная Украина, Новости футбола.
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