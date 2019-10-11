Новости спорта:Манчестер Юнайтед начал поиски нового титульного спонсора.

«Манчестер Юнайтед» начал поиски нового титульного спонсора. Нынешний спонсор, Chevrolet, не планирует продлевать контракт, срок которого истекает в 2021 году.

Соглашение между «Юнайтед» и Chevrolet вступило в силу в 2014 году, а подписано было еще в 2012 году, когда МЮ показывал намного более высокие результаты под руководством Сэра Алекса Фергюсона.

Контракт с Chevrolet ежегодно приносит «Юнайтед» 64 млн фунтов, что является рекордной суммой для АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» хочет пригласить на пост главного тренера Массимильяно Аллегри.