Эвертон не планирует увольнять Марку Силву

Как утверждает Sky Sports, главный тренер Эвертона Марку Силва не будет уволен в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов.
По данным источника, руководство клуба все еще имеет значительный кредит доверия и верит, что тренер сумеет реализовать тот потенциал, который есть в команде.
Напомним, после восьми туров английской Премьер-лиги "ириски" идут в зоне вылета, имея в своем активе всего семь очков.
Португальский специалист работает в Эвертоне в 2018 года, перейдя из Уотфорда. Ранее сообщалось, что клуб из Гудисон парк хочет пригласить на работу главу селекционной службы Шахтера.