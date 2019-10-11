Эвертон не планирует увольнять Марку Силву

Новости спорта:Руководство мерсисайдского клуба продолжает верить в португальского специалиста.

Как утверждает Sky Sports, главный тренер Эвертона Марку Силва не будет уволен в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов.

По данным источника, руководство клуба все еще имеет значительный кредит доверия и верит, что тренер сумеет реализовать тот потенциал, который есть в команде.

Напомним, после восьми туров английской Премьер-лиги "ириски" идут в зоне вылета, имея в своем активе всего семь очков.

Португальский специалист работает в Эвертоне в 2018 года, перейдя из Уотфорда. Ранее сообщалось, что клуб из Гудисон парк хочет пригласить на работу главу селекционной службы Шахтера.