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Эвертон не планирует увольнять Марку Силву

Эвертон не планирует увольнять Марку Силву
11:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство мерсисайдского клуба продолжает верить в португальского специалиста.

Как утверждает Sky Sports, главный тренер Эвертона Марку Силва не будет уволен в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов.

По данным источника, руководство клуба все еще имеет значительный кредит доверия и верит, что тренер сумеет реализовать тот потенциал, который есть в команде.

Напомним, после восьми туров английской Премьер-лиги "ириски" идут в зоне вылета, имея в своем активе всего семь очков.

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Португальский специалист работает в Эвертоне в 2018 года, перейдя из Уотфорда. Ранее сообщалось, что клуб из Гудисон парк хочет пригласить на работу главу селекционной службы Шахтера.

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ФК Эвертон, АПЛ, Новости футбола, Марку Силва.
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