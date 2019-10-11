Экс-игрок Металлиста: Манчестер Сити – это команда высшего уровня

Новости спорта:Алехандро Гомес заявил, что его клуб попытается удивить МС в матче Лиги чемпионов.

Один из ключевых игроков Аталанты Алехандро Гомес, хорошо известный в Украине по выступлениям за Металлист, считает, что его команда еще поборется в Лиге чемпионов.

"Сити – это команда высшего уровня, которая является таковой несколько последних лет. Но и мы, тем не менее, постараемся показать наш лучший футбол, как нам удается в Серии А.

"Мы хотим улучшить свое положение в Лиге чемпионов, поэтому постараемся удивить Манчестер Сити", - заявил Гомес.

Напомним, после двух туров Аталанта идет на последнем месте в своей группе. В последнем матче команда из Бергамо на своем поле уступила чемпиону Украины «Шахтеру» со счетом 1:2.