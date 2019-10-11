Букмекеры дали неожиданный прогноз на матч Украина - Литва

Новости спорта:Украина примет Литву в квалификационном матче Евро-2020. Букмкекры определили фаворита встречи.

Сборная Украины проведет отборочный матч к Евро-2020 против Литвы. Поединок состоится в пятницу, 11 октября, в Харькове на ОСК Металлист.

Явным фаворитом матча, по мнению букмекеров, является команда Андрея Шевченко.

Так, в букмекерской конторе William Hill на победу Украины можно сделать ставку с коэффициентом 1.06, на успех соперника - 34.00. Ничейный результат здесь оценили в 11.00.

Похожие котировки установили в конторе bet365, принимая ставки на победу подопечных Шевченко - 1.08, а на успех литовской сборной - 26.00, на ничью можно поставить с коэффициентом 10.00.

Матч Украина - Литва начнется 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Украина.