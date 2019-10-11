"От Милана осталось одно имя": известный украинский тренер

Новости спорта:Мирон Маркевич не видит смысла Андрею Шевченко возглавлять Милан.

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о возможном уходе Андрея Шевченко в Милан.

- Шевченко правильно сделал, что не ушел в Милан и не начал совмещать это с работой в сборной?

– Да зачем ему сейчас в Милан? Во-первых, там нет команды.

Во-вторых, у него сборная сейчас хорошо играет. Дай бог команда будет в финальной части Евро-2020. Нужно поехать, там команда должна себя проявить.

А позже он уже может думать. Может, и не в Милан. Смотрел игру Милана не один раз. Там нет серьезных игроков, средняя команда для Италии, осталось одно название. Там можно просто сгореть, уже 4 тренера перед ним так сделали, – сказал Маркевич.